Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgi elde edilen ve Kastamonu'da ikamet ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ
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