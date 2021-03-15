Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
3 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Bolu'da engelli olarak dünyaya gelen 3 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu'da yaklaşık 3 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, 2 hafta önce koronavirüs teşhisi kondu.
Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Mustafa Yusuf bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
3 aylık bebeğin cenazesi Gerede ilçesinde toprağa verildi.
Etiketler: Koronavirüs
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