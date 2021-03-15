Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 il için fırtına uyarısı yapıldı
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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da yarın fırtına etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan’da kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Rüzgar saatte 100 kilometreye kadar çıkacak
Uyarıya göre rüzgarın kısa süreli de olsa zaman zaman saatte 100 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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