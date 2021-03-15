Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan’da kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Rüzgar saatte 100 kilometreye kadar çıkacak

Uyarıya göre rüzgarın kısa süreli de olsa zaman zaman saatte 100 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.