Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheli itirafçı oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si itirafçı oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 12'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Örgütle bağlantısını bildikleri kişileri teşhis ettikleri öğrenilen 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 14'ü ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Bitlis'te teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz