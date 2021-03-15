Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası:1 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu üzerindeki yan yolda Gökhan Ç. idaresindeki otomobil ile Duran T. ve Alkan A'nın kullandığı yolcu minibüsleri, İstasyon Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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