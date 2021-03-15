Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kalp yetmezliği olan bebek hava ambulansıyla İstanbul'a nakledildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta doğuştan kalp yetmezliği bulunan 5 günlük kız bebek, hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde dünyaya gelen bebeğin İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.
Ambulansla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığı hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Kalp Sağlığı
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