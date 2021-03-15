Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla merkezli 9 ilde siber suç dolandırıcılığı ile ilgili operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında; bilişim ve banka sistemleri aracılığı ile nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlarından projeli çalışma başlatıldı.

Dolandırıcılar ünlü isimlerin de bilgilerini ele geçirmiş

Türkiye genelinde 25 bin kişinin banka ve kredi kartı bilgilerini, oltalama yöntemi ile ele geçirdikleri ve sattıkları, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde paylaştıkları ve bu yöntemlerle menfaat temin ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Muğla merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Niğde, Bilecik olmak üzere, 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerden Samsun İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde ikamet eden ve yakalanan O.A.’nın evinde gözaltına alındı. O.A.'nın evinde kredi kartı, flaş bellek ve hard disklere incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin elde ettikleri mağdurlara ait kimlik ve kredi kartı bilgilerini "dark net" ve "deep web" gibi illegal alanlarda sattıkları, bu şekilde kazanç elde ettikleri öğrenildi.

