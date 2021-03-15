Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koruma altındaki kuşları avlayan kişiye 5 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman'da koruma altında olan kuşları avlayan kişiye 5 bin 879 lira ceza kesildi. Tuzak malzemelerine el konuldu.
Batman'ın Bayındır Mahallesi'nde polis ekipleri boş arazide kaçak avcılık yapan kişiyi tespit etti. Koruma altında olan ve avlanması yasak kuşları yakalamaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 5 bin 879 lira ceza uygulandı.
Şahsın elindeki kafes ve tuzak malzemelerine de el konuldu.
Etiketler: Kaçak Avcılık Milli Parklar
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