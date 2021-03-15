Batman'ın Bayındır Mahallesi'nde polis ekipleri boş arazide kaçak avcılık yapan kişiyi tespit etti. Koruma altında olan ve avlanması yasak kuşları yakalamaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 5 bin 879 lira ceza uygulandı.

Şahsın elindeki kafes ve tuzak malzemelerine de el konuldu.