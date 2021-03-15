Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan’da aranan 3 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşic]
Ardahan merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişileri yakalamak amacıyla Ardahan, Manisa, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "FETÖ/PDY ve PKK/KCK üyesi oldukları" gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli belirlenen adreslerde yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK Terör Örgütü
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