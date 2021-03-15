Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı
[Fotoğraf: AA ]
İstanbulluların uğrak yeri İstiklal Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Yoğunluğun artması sebebiyle cadde geçici süreyle kapatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İstanbul Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
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