Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
Edirne'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi kadın tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmalar çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve talimatla Bank Asya'ya para yatırdığı belirlenen N.Y'yi gözaltına aldı.
İstanbul'da örgüte ait yurtta 3 yıl müdürlük yaptığı tespit edilen N.Y, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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