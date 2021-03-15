Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
15 ayrı dosyadan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Batman'da asayiş denetiminde yakalanan hükümlü "suç makinesi" çıktı. 15 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan S.A. yakalandı.
Batman genelinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen asayişin sağlanması ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Çalışma kapsamında Gaziantep, Denizli, Tatvan ve İstanbul'da konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, mala zarar verme gibi 15 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan S.A. ekiplerce yakalandı.
S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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