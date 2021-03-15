Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 134 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 134 ev karantinaya alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 134 ev karantina altına alındı.
Güneydoğu'nun "çok yüksek riskli" tek kenti
Adıyaman, COVID-19 değerlendirme kriterlerine göre, son iki haftadır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.
Etiketler: Koronavirüs
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