Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ firarisi çift yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ üyeliğinden haklarında hapis cezası bulunan çift, Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Artvin Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu FETÖ üyeliği ve ByLock kullanıcılığından haklarında hapis cezası verilen Hitit Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen M.K.K. ile eşi Ş.R.K.'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Gürcistan'a çıkış yapacaklarını belirledi.
Ekiplerce bir tırın dorsesine saklanmış şekilde yakalanan M.K.K. ve Ş.R.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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