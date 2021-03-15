Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde Suriyeli 4 şüphelinin piyasaya sahte dolar ve altın sürmeye çalıştıkları bilgisini aldı.

Piyasaya sahte dolar ve altın sürmek isteyen şüpheliler, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisinin üzerinde 23 adet 50'lik, 16 adet de 100'lük sahte dolar ve iki sahte altın bulundu. Şüphelilerine evlerinde yapılan aramada, dolapta 328 sahte altın daha ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 400 TL idari para cezası uygulanması için haklarında tutanak düzenlenen 4 şüpheli, Asayiş Büro'da sorguya alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kuyumcular bile ayırt edemiyor

Özellikle son dönemde merdiven altı atölyelerde 'Suriye altını' olarak nitelendirilen sahte altın vakalarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Düşük ayarlı olarak bastırılan çeyrek altın, cumhuriyet altını ya da yarım altın gibi altınlar bastırılan taklit altınların renginden bozukluk sayesinde fark edilebiliyor.

Avcılar'da kuyumcu Fatih Karakelle, gerçek ve sahte altını bu işin uzmanı olmayanların ayırt etmesinin çok zor olduğunu belirtirken, "14 ayar altında 585, 8 ayarda 333, 22 ayarda 916 yazar. Bunlara bakarak büyük ölçüde ayırt edebilirsiniz. Biz elimizdeki mihenk taşları, ayar suyu ile test ediyoruz. Altın alanların güvendiği yerlerden alışveriş yapması çok önemli" dedi.