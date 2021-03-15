Bahçesinde yetiştirdiği elmaları askerlere götürmesiyle tanınan ve “Elmacı dede” olarak bilinen Muhammet Yılmaz, Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hakkari Kıran", "Barış Pınarı Harekatı", "Hedef Kızıl Elma", "Pençe-Kaplan" yazdığı hafif ticari aracına yüklediği elmalarla yaklaşık 1614 kilometre yol kat ederek Denizli'den Van'a geldi.

Getirdiği elmaları Van İl Jandarma Komutanlığında askerlere teslim eden Yılmaz, tüm hudut birliklerindeki askerleri ziyaret ettiğini söyledi.

Bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları, Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma götürdüğünü belirten Yılmaz şunları kaydetti:

"Hakkari ve Şırnak'taki üs bölgelerine gittim. Bugün de Van'daki askerleri ziyarete geldim. Çivril ilçesinde iki elma bahçem var. Birisini askerlere ayırdım. Bahçeden gelen tüm elmaları askerlere götürüyorum. Tek amacım vatanın bir bütün olduğunu, yediden yetmişe herkesin askerlerimizin arkasında olduğunu göstermek. Üç yıl kanser tedavisi gördüm. Kanserin en büyük ilacı moral ve motivasyondur. En büyük morali askerlerimizde buldum."

