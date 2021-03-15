Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nin Kadın Psikiyatri Servisi´nde bipolar bozukluk tedavisi gören Arife Kise şizofreni hastası Nadiye Yıldız'ı öldürdü.

Kise, temizlik görevlisinin yanına giderek Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğduğunu söyledi. Sağlık görevlileri, durumu yetkililere bildirdi.

Hastane görevlileri, şüpheli Kise´yi başka odada gözlem altına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Kise, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Akıl hastalığı nedeniyle ceza istenmedi

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada beklenen Adli Tıp Kurumu raporlarının gelmesinin ardından savcılık, iddianame hazırladı.

İddianamede; sanığın akıl hastası olması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirlerine uygun yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınması talep edildi.

“Çocukluğumdan beri sürekli rüyalar görürdüm, psikolojim bozuldu”

Savcılık ifadesinde olayı anlatan Kise'nin, kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğma eylemini gerçekleştirdiğini söyledi:

“Çocukluğumdan beri sürekli rüyalar görürdüm, psikolojim bozuldu, Samsun Ruh Sağlı ve Hastalıkları Hastanesi'nde üç aydır tedavi görüyorum. Nadiye Yıldız, 3-4 gündür benimle birlikte kalmaktaydı, fazla konuşmazdık. Bir iki defa kendisine nereli olduğunu sormuştum, hatta adını da öğrenmiştim, ancak unuttum, ben kendisinden pek hoşlanmazdım, o yüzden fazla sohbetimiz yoktu. Fakat onun beni öldüreceğini hissediyordum. 3- 4 gündür sürekli böyle hissediyordum, bu hislerimi hiç kimseye anlatmadım"

“Ölümü hak ettiğini düşündüm, üzgün değilim”

Olay nedeniyle üzgün olmadığını ifade eden Kise şunları söyledi:

"Yanımdaki karyolada yatan hasta beni öldürecekmiş gibi hissettim, böyle hissedince hemen başındaki yastığı elime aldım, hastanın başına nefes alamayacak şekilde bastırdım ve onu öldürdüm, kurtulmak için çabaladı, ancak faydası olmadı. 10 dakika süre boyunca yastıkla yüzünü sıkıca kapattım, hareketsiz kaldığını görünce bıraktım. Ölümü hak ettiğini düşündüm, bu yüzden üzgün değilim, beni öldüreceği hissini hastane görevlilerine ve doktorlara söylemedim. Oda içerisinde başkaca kesici bir alet kullanmadım, sadece yastık ile yüzüne bastırdım ve bu şekilde öldürdüm"