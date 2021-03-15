İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hacizli yakalamalı ve çalıntı olarak aranan dorseleri tespit ederek, çalan veya sahte evrak düzenleyip alan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Adana, Gaziantep, Mersin, Antalya ve Konya'da düzenledikleri operasyonlarda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların, çaldıkları ve sahte evrak üzerinden aldıkları dorselerin şasi numaralarını, trafikteki normal belgeli dorselerle değiştirerek tekrar piyasaya sürdükleri ve bu sayede 50 milyon liralık kazanç sağladıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



