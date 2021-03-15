Sağlık Bakanlığı verilerine göre kırmızı renkle işaretlenen "çok yüksek riskli iller" arasındaki Rize'de, 9 kişi Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir cenaze namazına katıldı. Burada taziyelerini bildiren kişiler döndüklerinde rahatsızlandı.

Hastaneye başvuran kişilerin COVID-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri 9 kişinin yaşadığı 3 evi karantinaya aldı.

"Cenazeler konusunda hassasiyetimizi devam ettirelim"

Rize Valisi Kemal Çeber, pandemi ile mücadelelerinin aynı hassasiyetle devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İki haftadır yatay, hatta yavaş yavaş azalan bir seyirde devam ediyoruz. Ancak hala yüksek bir risk yaşadığımızı biliyoruz. Derepazarı ilçemizde 3 hanede 9 vaka çıktı. Bu 9 hemşerimiz Trabzon Çaykara'da cenazeye gittiklerini ve 9'unun da virüsü orada alıp geldiklerini öğrenmiş olduk. Hemşerilerimi bir kez daha uyarmak istiyorum. Özellikle cenazeler konusunda, sosyal mesafeyi muhafaza edemediğimiz yerler konusunda hassasiyetimizi devam ettirelim. İnşallah kısa zamanda bu beladan hep beraber kurtulalım."