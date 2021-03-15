Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'da makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Tekne limana çekildi.
Fethiye Boncuklu Koyu açıklarında, dün öğle saatlerinde makine arızası meydana gelen "KŞEN 48" isimli tekne sürüklenmeye başladı.
İçinde 3 kişi bulunan teknenin kaptanı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Boncuklu Koyu açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişiyi kurtardı. Tekne Fethiye Limanı'na çekildi.
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