Asya ve Avrupa kıtasını raylarla birbirine bağlayan Gebze-Halkalı Banliyö Hattı, yenilenmesinin ardından geçen 2 yıllık sürede, 212 milyon yolcu taşıdı.

2013 yılında hizmete giren ve sadece 5 istasyonu bulunan Marmaray hattını, 5 buçuk yılda 318 milyon yolcu kullandı. Gebze-Halkalı banliyö hattının 2019 yılında hizmete girmesiyle, Marmaray hattının istasyon sayısı 43'e yükseldi.

Banliyö hattı ile Marmaray hattını kullanan yolcu sayısı toplamda 530 milyona ulaştı.

Uzun yolculuklar sona erdi

İstanbul'u bir uçtan bir uca kat eden hat, günde ortalama 290 bin kişinin tercihi oldu. Hat sayesinde, birkaç araç değiştirerek yapılan uzun yolculuklar sona erdi.

Banliyö hattındaki 7 istasyon, yüksek hızlı trenle de entegre edildi.

Anadolu ve Trakya'dan gelen trenleri ağırlayan istasyonlar, aktarma merkezi halini aldı.

Gebze-Halkalı banliyö hattında geçiş ücreti, mesafeye göre değişiyor. Hat boyunca vapur, metro, tramvay, metrobüs ve otobüse aktarma yapılabiliyor.