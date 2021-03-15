Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da pikap ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Tayfun S. idaresindeki pikap, Ağdacı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Zeki K'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Fatma Acar yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Acar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Zeki K'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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