Valilik tarafından alınan karar gereği, güvenlik güçlerince COVID-19 ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Ekipler, kent merkezi ve ilçelere giriş yapan araçları tek tek durdurarak vatandaşların HES kodlarını sorguluyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, emniyet ve jandarma ekipleri uygulama noktalarında 24 saat, sürücü ile yolcuların HES kodunu sorguluyor ve onları tedbirler hakkında bilgilendiriyor.