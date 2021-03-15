Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çok yüksek riskli şehre girişte HES kodu sorgulanıyor
[Fotoğraf: AA]
"Çok yüksek riskli" şehirler arasında bulunan Sinop'a girişlerde HES kodu sorgusu yapılıyor.
Valilik tarafından alınan karar gereği, güvenlik güçlerince COVID-19 ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.
Ekipler, kent merkezi ve ilçelere giriş yapan araçları tek tek durdurarak vatandaşların HES kodlarını sorguluyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, emniyet ve jandarma ekipleri uygulama noktalarında 24 saat, sürücü ile yolcuların HES kodunu sorguluyor ve onları tedbirler hakkında bilgilendiriyor.
Etiketler: HES Kodu Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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