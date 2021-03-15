İstanbul’da buluşma, kutlama ya da anma programlarının akla gelen ilk adresi olan Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’nın bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı.

Anıtın taşları jeolojik geçmişe sahip

1928 yılında dikilen anıtın yapımı sırasında kullanılan taşların jeolojik bir geçmişe sahip olduğu anlaşıldı.

Anıtın kaidesi ve taşıyıcı kısımlarında kullanılan “Verona di Rosso” türü İtalya kökenli doğal taş, “Verona Kırmızısı” olarak da biliniyor.

145 milyon yaşındaki canlının fosili Taksim’de

Milyonlarca yıl önce yaşamış bir deniz canlısı olan “Ammonit” fosili başta olmak üzere, taşın içerdiği birçok fosil şimdilerde görünür hale geldi.

Yolu anıttan geçenler, kısa bir inceleme ile bu fosilleri görme şansına sahip.

Yapı, jeolojik anıt özelliği kazandı

Uzmanlar, yapısı nedeniyle taşın dış mekanda kullanıma uygun olmadığı görüşünde olsa da 93 yıllık bu yapı, yeni gelişmelerle jeolojik bir anıt özelliği de kazandı.

Haber: Abdulvahap Kartal

Kamera: Musa Toprak