Kocaeli'nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi günden güne azalıyor.

Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti.

Su seviyesi azalıyor

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 7 milyon 750 bin metreküp ile yüzde 15'e düştü.

Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle Sapanca Gölü’nden ve yerel kaynaklardan içme suyu takviyesi sağlanıyor.