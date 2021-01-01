İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) sınır güvenliği, keşif, gözetleme, terörle mücadele ve dost unsurlarının güvenliğini Mehmetçik yeni yılda da teröristlere göz açtırmadı.

Komutanlar, kulelerde nöbet tutan askerleri ziyaret edip askerin yeni yıllını kutladı. Yeni yılın ilk dakikalarında, sınır güvenliğini sağlamak için SİHA’lar, yerli ve milli mühimmatlarla üsten havalandı.

Aileleriyle görüntülü konuştular

2021’in ilk dakikalarında üsteki komutanlar, cep telefonuyla askerlerin ailelerini görüntülü arayarak yeni yılını kutladı.

Evlatlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyen komutanlar, telefonu askerlere verdi. Askerler de aileleriyle görüntülü konuşup, yeni yıllarını kutladı.