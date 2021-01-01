Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 24 gözaltı
Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 24 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle halen irtibatlarını sürdürdükleri öne sürülen 26 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
32 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 24 şüpheli gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalama çalışması sürüyor.
Adreslerde yapılan aramada, örgütsel doküman ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele Irak
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