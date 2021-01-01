Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 10:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İhracatlık domates üreticinin yüzünü güldürdü
[Fotoğraf:İHA]
Afyonkarahisar’da jeotermal seralarda üretilen domates hasadı başladı. Üreticiler rekolteden ve fiyatlardan memnun.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal sera işletmecileri ihracatlık domatese talebin pandemi sürecinde arttığını söyledi.
Seralarda domatesler haftalık olarak toplanıyor. Daha sonra da Ankara’ya çıkmak üzere hazırlanıyor.
Etiketler: İhracat
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