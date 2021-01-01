Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tuzla'da fabrika deposunda yangın
Tuzla'da bir fabrikanın bahçesindeki depolama alanında çıktı. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın bahçesinde kimyasalların bulunduğu paletlerde saat 09.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve Kocaeli itfaiyelerine bağlı ekipler yönlendirildi. Yangın nedeniyle yükselen kara dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekipler, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü.
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