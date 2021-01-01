Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 09:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da 3 ayrı eve düzenlenen baskınlarda 260 litre doluma hazır sahte içki, farklı markaların etiketleri basılmış 45 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki 3 ayrı evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Önceki gün adreslere operasyonlar düzenlendi. Aramalarda 260 litre doluma hazır sahte içki, farklı markaların etiketleri basılmış 45 şişe sahte içki, doluma hazır 150 boş içki şişesi, içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol, 5 litre içki aroması ele geçirdi.
3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Sahte İçki
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