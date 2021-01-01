HDP Diyarbakır İl binası önünde oturma eylemi devam ederken aileler, evladına kavuşan 20 aileyi görünce umutlarının arttığını söylediler. Sabırla ve inatla bekleyişlerine devam edeceklerini vurguladılar.

20 aile çocuklarına kavuştu

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı.

Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkeme tarafından ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Hatica Akar’dan son 19 aile daha evlatlarına kavuştu. Böylelikle evlatlarına kavuşan aile sayısı 20’ye yükseldi. Annelerin umutlu bekleyişi devam ediyor.

