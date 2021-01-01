Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri olan Erzurum’daki Palandöken Dağı, Tarhan çiftine ev sahipliği yapıyor. Sakarya’dan gelerek karavanlarını Palandöken’e çeken çift, gece soğuğa rağmen karavanda kalıp, sabah güneşiyle de kayak yapmanın tadını çıkarıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 600 rakımına biriktirdikleri güzel anıları da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

COVID-19’dan uzak kalıyorlar

2 yıl önce evlendiklerini ve o günden beri Türkiye'nin birçok şehrini gezdiklerini söyleyen Tarhan çifti, doğayı çok sevdiklerini belirtti. Özellike COVID-19’dan sonra kalabalık ortamlara girmeden doğanın sessiz köşelerine karavanlarıyla gidip konaklayan çift, virüsten de uzak kalabildiklerini söyledi.

Sıcaklık sıfırın altında 28 dereceye kadar düşüyor

Palandöken'de gece hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceye kadar düşmesiyle karavanları buz tutan Tarhan çifti soğuğa rağmen geçirdikleri en güzel tatillerden birisi olduğunu söyledi. Pandemi döneminde bireysel, maskeli ve mesafeli bir spor olduğu için kayak yapmayı tercih eden çift Palandöken'in temiz havası ve kayak yapmak için sunduğu uzun pist imkanı ile ilk tercihleri arasında olduğunu aktardı.

“Doğa ile iç içe virüsten uzak bir şekilde yaşıyoruz”

Palandöken'de iki haftadır konakladıklarını söyleyen Taha Tarhan, "Palandöken'in doruklarında konaklıyoruz, günlerimiz çok keyifli geçiyor. Gece hava soğuk oluyor, geçen gün eksi 28 dereceyi gördük. Birkaç gün önce çok yoğun kar yağışı vardı. Erzurum çok keyifli, manzaramız ise efsane. Burada eşimle birlikte doğa ile iç içe virüsten uzak bir şekilde yaşıyoruz. Pandemi dönemi sonrası karavanımızı değiştirdik. İlk durağımız Erzurum oldu. Buradan sonra Ağrı, Kars, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesini gezmeyi planlıyoruz. Net bir rotamız yok hayatı doğaçlama yaşıyoruz" dedi.

"Karavan da ev gibi hiçbir farkı yok"

Karavanda tatil yapmanın bazı sıkıntılarının da olduğunu belirten Dilara Tarhan ise, Palandöken'de hava sıcaklığının düşük olmasından dolayı suların donduğunu ve yağan karı demliğe koyup eriterek çay yaptığını söyledi. Erzurum'da farklı deneyimler yaşadığını aktaran Tarhan, sabah uyandıklarında karavanın buz tuttuğunu görünce çok şaşırdığını ve hemen video çekerek o anı ölümsüzleştirdiğini anlattı. Kar yağışlı olduğu için kış tatilini Erzurum'da geçirmek istediklerini belirten Dilara Tarhan, "Eşimle birlikte pandemi döneminde dağlarda vakit geçiriyoruz. Günlük rutinlerimizden sonra '365 gün doğadayız' isimli sosyal medya kanalımız için dijital içeriklerimizi üretiyoruz. Böylece tüm gün çalışmış oluyoruz. Akşamları film izliyoruz. Evde yaptığımız çoğu aktiviteyi burada da yapıyoruz. Karavan da ev gibi hiçbir farkı yok. Vaktimizi burada özgür şekilde harcıyoruz. İki yıldır ülkemizi gezip tanıtıyoruz. Hava durumundan bakarak Erzurum'a karın yağacağını gördük ve hemen buraya geldik. Kışın rotamızı karlı bölgelere çeviriyoruz" dedi.

