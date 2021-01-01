Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: DHA]

Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile Karayolları karla mücadele ekiplerinin, kapanan yolların açılması için yürüttükleri çalışma devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Trafiğe kapalı olduğu sürede 2 kez çığ düştü

Van- Bahçesaray karayolu da 22 Aralık'ta çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bahçesaray'a ulaşım, Hizan yolu üzerinden sağlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Van -Bahçesaray karayolunda, trafiğe kapalı olduğu sürede ise 2 kez çığ düştü. Yağışın durmasının ardından Karayolları ekipleri, trafiğe açtıkları yolda genişletme çalışmasına başladı. Ekiplerin iş makinaları ile çalışmalarını yürüttükleri bölgede kar kalınlığının 2 metreyi aştığı görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

İlçeye girişler, devam eden çığ riski nedeniyle saat 14.00'ten sonra kapatılıyor.

[Fotoğraf: DHA]