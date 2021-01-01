Bornova ilçesindeki Pınarbaşı semtinde bulunan ormanlık alan, moloz ve hafriyatların döküldüğü bir alana döndü.

Ormanlık alanda, sanayi atıkları, inşaat ve evsel atıklardan alkol şişeleri, araba parçalarına kadar her türlü çöpün atılmasıyla, küçük çaplı moloz dağları oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Dökülen moloz ve hafriyat her geçen gün artarken, kötü kokular yayılmaya başladı.

Vatandaşlar bir an önce önlem alınmasını istedi.

[Fotoğraf: DHA]

“Doğaya hakaret ediyoruz”

Semt sakinlerinden Emre Gürpınar, “Ben, Pınarbaşı'nda doğup büyüdüm ve çocukluğumuz da bu ormanda oyunlar oynayarak geçti. Ailemizle de zaman zaman buralara gelip, yürüyüş yaparız. Bugün az ileride bulunan tarlalarımıza bakmak için çıktığımda bu manzarayı gördüm ve çok üzüldüm. Resmen doğaya hakaret ediyoruz. Bunun farklı yolları var. Bu şekilde olmaz. Ben de geçtiğimiz günlerde evimde tadilat yaptım ama çıkan atıkları döküm alanına götürüp, döktük. Ormana dökülen molozlara baktıkça üzülüyorum. Gereken önlemin alınması gerekiyor” dedi.