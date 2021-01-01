Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi.

Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yaptı. O anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Emniyet ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit etti. Daireye baskın yaptı.

Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.