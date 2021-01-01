Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 09:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dansözlü eğlence düzenleyip sosyal medyadan paylaşanlara ceza
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da yılbaşı gecesi dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza kesildi.
Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi.
Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yaptı. O anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Emniyet ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit etti. Daireye baskın yaptı.
Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.
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