Kışa girerken hayvanlarını istemeyerek de olsa satıyorlardı. Yaz gelince yeniden satın almaları ise hiç de kolay olmuyordu. Yayladaki besicilerin imdadına Ordu Büyükşehir Belediyesi yetişti. Mesudiye ilçesinde "Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi" açıldı.

Merkez, yayladan göç eden veya bakmaya yeri olmayan büyükbaş hayvan sahiplerine hizmet veriyor.

Büyükbaş hayvan da kiralanabiliyor

Otelde beslenen ve sigortalanan büyükbaşlar, sahipleri tarafından istendiği zaman geri alınıyor. İlkbahar ve yaz mevsiminde hayvan beslemek isteyenler de otelden büyükbaş kiralayabiliyor.

200 büyükbaş kapasiteli tesiste 170 büyükbaş hayvan bulunuyor. Hayvanların sütünden elde edilen peynir, çökelek ve tereyağı yöresel ürün satış yerlerinde vatandaşlarla buluşuyor.