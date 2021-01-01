Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibarıyla başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması yurt genelinde uygulanıyor.

Yeni yıla sessiz girildi

Geçen senelerde olduğu gini yeni yıla coşkulu kutlamalarla girilemedi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni yıla 'sessiz' girildi. Cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren yurt genelinde sessizlik hakim oldu.

İşlek noktalarda uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Yeni yıla yönelik sokağa çıkma kısıtlaması

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.