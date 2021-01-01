Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok yerleşim biriminde gece, hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçlar buzla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde kalın buz tabakası oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ve karayolları ekipleri de tuzlama ve buz temizleme çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]