Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da dondurucu soğuklar
[Fotoğraf: AA]
Yurdun doğusunda etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Yollar, kaldırımlar, arabalar ve göller buzla kaplandı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok yerleşim biriminde gece, hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü.
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.
[Fotoğraf: AA]
Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçlar buzla kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde kalın buz tabakası oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Belediye ve karayolları ekipleri de tuzlama ve buz temizleme çalışması yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kar Yağışı
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