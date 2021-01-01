Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyede görevli yaklaşık 40 kadın temizlik işçisi, şafak vakti ay ışığı ve sokak lambalarının aydınlattığı caddelerde başlayıp gündüz saatlerinde devam eden mesailerinde yağmur çamur, kar kış demeden süpürge ve küreklerle cadde ve sokakları temizliyor.



Kadınlar, COVID-19 salgınına rağmen görevlerini bir an olsun aksatmadan sürdürüyor. Sabah caddelerde hareketlilik yaşanmadan "Temiz bir ilçe" sunulması amacıyla mesaiye erken başlayarak, saat 16.00'da çalışmalarını tamamlıyorlar.

Lüleburgaz ilçesinde 42 yaşındaki Gönül Karataş da bu işçilerden biri. Gün aydınlanmadan iki çocuğunu geride bırakarak işini yapmak üzere yola koyulan Karataş, süpürge ve küreğini almak üzere gittiği şantiyede hazırlıklarını yapıp görevine başlıyor.



"Kullandığınız maskeleri yere atmayın"



Karataş, işini severek yaptığını vurgulayarak, vatandaşların COVID-19 ile mücadelede kullandıkları maskeleri yere attıkları için sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Bu davranışın son bulmasını istediklerini dile getirdi.

Karataş, hastalığın kendilerine de bulaşmasından korktuklarının altını çizerek, "Rabbim herkese yardımcı olsun. Vatandaşlarımızın bazıları maskelerini konteynerlere atacağına yere atıyor. Bazı yerlere süpürge girmiyor, elimizle maske topluyoruz. Herkes biraz daha dikkatli olmalı. Bu virüs gözle görünen bir şey değil ki. Virüs çoluk çocuğa da geçiyor. Herkes çoluk çocuğuna ekmek götürebilmek için para kazanıyor. Herkese günah. Kendinizi düşünmüyorsanız bizleri düşünün" dedi.

