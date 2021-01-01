Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, geçen yıl 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya'nın 2018 yılının mayıs ayında açıldığını anımsattı.

Muhteşem bir doğal yaşam alanı olan Ormanya'nın her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırladığını kaydeden Büyükakın, doğal yaşam parkları arasında Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerin burası olduğunu söyledi.

"Ormanya oldukça yoğun bir yıl yaşadı"

Ormanya'da yapılan etkinliklerle ilgili bilgi veren Büyükakın, şunları söyledi:

"Her geçen gün ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Ormanya, hayvanat bahçesi, yaban yaşam alanı, Ormanköy, kuş gözlem alanı, mesire alanı ve kamp alanı gibi ana bölümleriyle oldukça yoğun bir yıl yaşadı. Dünyayı saran Covid-19 salgını sebebi ile Ormanya'da iki ay boyunca ziyaretçi girişine ara verdi. Bu süreçte tüm bakım çalışmalarına titizlikle devam eden Ormanya, Covid-19 sebebi ile de birçok önlem aldı. Ziyaretçiler için Ormanya girişine ateş ölçer ve Covid-19 bilgilendirmeleri yerleştirildi. Alan içerisinde birçok noktaya dezenfektan makineleri yerleştirilerek vatandaşın sosyal mesafeye dikkat etmesi için de sık sık anonslar yapıldı.

Ormanya'nın bir başka dikkati çeken bölümü ise Yaban Yaşam Alanı, bu bölümde yaşayan kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan ve yılkı atlarındaki çoğalmalar da sevindirici. Kızıl geyiklerde 8, karacalarda 3, alageyiklerde 6, ceylanlarda 14 ve yılkı atlarındaki 4 doğumla birlikte Yaban Yaşam Alanı toplamda 154 yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Ormanya Yaban Yaşam Alanı'nda yaşayan kızıl geyiklerin sayıları arttırılarak, Kocaeli'de yaygın olarak görüldükleri Samanlı Dağları ve Kandıra bölgesindeki yaban yaşam alanına kontrollü bir şekilde salınmaları sağlanacak."