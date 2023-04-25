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Türkiye
AA 25.04.2023 17:02

Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 119 metreye ulaştı

22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde su yüksekliği 119 metreye ulaştı.

Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 119 metreye ulaştı
[Fotograf: AA]

Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'ndaki su tutma işleminin kontrollü devam ettiği belirtildi.

Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 119 metreye ulaştı

Barajda, 24 Nisan itibarıyla su seviyesinin 622,56 kotunda, su yüksekliğinin 119,06 metre, depolanan su miktarının ise 328,03 milyon metreküpe ulaştığı aktarılan açıklamada, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı konumundaki Yusufeli Barajı ve HES'in yıllık enerji üretim kapasitesinin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olduğu kaydedildi.

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Artvin Yusufeli Barajı
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