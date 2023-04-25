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Türkiye
AA 25.04.2023 15:22

Malatya'daki konteyner kentlere 28 bin 802 depremzede yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da 25 noktada kurulan 6 bin 811 konteynerde 28 bin 802 depremzede barınıyor.

Malatya'daki konteyner kentlere 28 bin 802 depremzede yerleştirildi
[Fotograf: AA]

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülüyor.

İş makineleri yardımıyla elektrik ve su hattının döşendiği yeni yaşam alanlarına, ısı yalıtımlı konteynerler yerleştiriliyor.

Malatya'daki konteyner kentlere 28 bin 802 depremzede yerleştirildi

Mutfak ve banyosu bulunan, ocak ve elektrikli ısıtıcı konulan konteynerlerde çalışmaların tamamlanmasıyla depremzedeler yerleştiriliyor.

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, depremzedelerin barınma sorununun çözümü için kent merkezi ve ilçelerde 25 noktada geçici konaklama merkezi kuruldu.

Kentte şu ana kadar geçici konaklama merkezlerindeki 6 bin 811 konteynere 28 bin 802 depremzede yerleştirildi.

"Her konuda yardımcı oluyorlar"

Depremde evi hasar gören 54 yaşındaki Abdullah Seçkin, bir süre çadırda kaldıktan sonra konteynere geçtiklerini söyledi.

Ailesi ile konteyner kentte yaşamlarını sürdüğünü anlatan Seçkin, "Buradaki hizmetlerden çok memnunuz. Allah razı olsun, her konuda yardımcı oluyorlar" dedi.

Malatya'daki konteyner kentlere 28 bin 802 depremzede yerleştirildi

Depremzede 63 yaşındaki Ramazan Batur ise depremin zorluğunu ancak yaşayanların bilebileceğini dile getirdi.

Konteynerde yaşadıklarını ifade eden Batur, "Bugünümüze hamdolsun, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Batur, depremin ardından bir süre okul binasında kaldıklarını, ardından da konteynere geçtiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burası ev gibi, iki ısıtıcısı, ocağı, televizyonu var, saymakla bitmez. Allah başımızdan devletimizi eksik etmesin, Cumhurbaşkanımıza Allah hayırlı ömür versin. Tekrar başımıza gelmesini Rabb'im nasip etsin inşallah. Yaşadığım mahalleye gidince deprem olduğu aklıma geliyor. Buraya geldiğim zaman depremi unutuyorum, sanki olmamış gibi. Burası bizim için yeni bir hayat, ikinci bir ev. Burada huzurluyuz. Allah razı olsun çok rahatız, her şeyimizi veriyorlar. Hiçbir şey inkar edilmez, yemesi olsun, içmesi olsun, ekmeği olsun. Üç öğün yemek veriyorlar."

Malatya'daki konteyner kentlere 28 bin 802 depremzede yerleştirildi

"Konteynerler yeni evlerimiz oldu"

Depremzede 60 yaşındaki Bahattin Çakır da burada kendilerine sağlanan imkanlardan memnun olduklarını söyledi.

İhtiyaç duydukları her şeylerinin olduğunu anlatan Çakır, "Tuvaleti, banyosu, sıcak yemeği var. Bu süreçte konteynerler yeni evlerimiz oldu" dedi.

A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren 60 yaşındaki Yasin Gaspak ise "Devlet yemeğimizi veriyor. Diş fırçasına kadar veriyorlar. Konteyner de bir ev gibi, her şey düşünülmüş. Allah devletimize zeval vermesin. Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

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