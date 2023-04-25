Türkiye
AA
25.04.2023 14:26
Taksi durağında taksiye binemeyince isyan etti
İstanbul'da 2 çocuğuyla birlikte taksiye binmek isteyen kadını durakta bekleyen birçok araç olmasına rağmen hiçbir taksici kabul etmedi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Mecidiyeköy’de çocukları ile taksiye binmek isteyen bir kadın taksi durağında tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi.
Durakta bulunan yaklaşık 10’a yakın taksiye binemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek isyan etti.