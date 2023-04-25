Taksi durağında taksiye binemeyince isyan etti

Mecidiyeköy’de çocukları ile taksiye binmek isteyen bir kadın taksi durağında tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi.

Durakta bulunan yaklaşık 10’a yakın taksiye binemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek isyan etti.