Ürünlere çamaşır suyu ile motor yağı döken eski çalışana çifte ceza

Eskikale Mahallesi Ulu Camii Sokak'ta hac malzemeleri satışı yapan Volkan Yıldız, 10 Haziran 2021 günü iş yerinde çalışırken elbiselerde leke olduğunu fark etti.

Elbiselere çamaşır suyu döküldüğünü anlayan Yıldız, güvenlik kamerasını kontrol etti. Dükkana gece saatlerinde birinin anahtar ile girdiğini gören Yıldız, polise haber verdi.

Şüphelinin eski çalışan Hasan Şahin olduğu tespit edildi.

Yargılama sonunda suçlu bulundu

Yıldız'ın suç duyurusunun ardından Hasan Şahin hakkında Sivas 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şahin, yargılama sonunda suçlu bulundu.

2 yıl sonra karara bağlanan davada Şahin,"iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, 6 bin lira para cezasına çevrildi.

Ayrıca "mala zarar verme" suçundan da 2 bin lira para cezası verildi.