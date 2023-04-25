Konya'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Hüyük-Isparta Karayolu Çavuş Mahallesi Hamamlar mevkisinde meydana gelen kazada, İsmet Başkaya yönetimindeki Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

Devrilerek ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücü ve araçtakiler ekiplerin yardımıyla çıkarılabildi.

Kaza yerinde yapılan kontrolde sürücü Başkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf ve Osman Ç. ise yaralandı.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan aracın kiralık otomobil olduğu, içerisindekilerin ise aracı teslim etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.