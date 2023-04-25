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Türkiye
AA 25.04.2023 12:07

Yedi asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık

Bursa'da, Osmanlı sivil mimarisinin bozulmadan bugüne taşındığı yedi asırlık evlere sahip ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık mahallesi FPV dronla görüntülendi.

Yedi asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık
[Fotograf: AA]

Yıldırım ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014'te dahil edilen kırsal Cumalıkızık Mahallesi, erken Osmanlı döneminde "vakıf köyü" olarak kurulmasıyla önemli bir geçmişi barındırıyor.

O yıllarda külliyelerin ve ilk başkentin inşası için gelir sağlanan Cumalıkızık, geleneksel yassı taş döşeli sokak dokusu, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri ve anıtsal yapılarıyla, Osmanlı yaşam tarzını anlatan en iyi örnekler arasında bulunuyor.

Cumalıkızık 7 asırlık evlere sahip

Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan, 270 tarihi evin yanı sıra yürüyüş yolları ve müzenin bulunduğu mahallede, özellikle kadınların işlettiği 60 yeme içme mekanı ile 150'ye yakın hediyelik ürün tezgahı yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce (UNWTO) "2022 En İyi Turizm Köyleri Listesi ve Geliştirme Programı"na seçilen Cumalıkızık'ın tarihi dokusu görüntülendi.

Cumalıkızık'ın dar sokaklarındaki tarihi evlerin arasında görüntülere, tarihi köyün ziyaretçileri ile yedi asırlık evler yansıdı.

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