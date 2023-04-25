Bursa'da müslüman olan kadın "Meryem" ismini aldı

Bursa'da müftülüğe başvuran ABD vatandaşı Myria Lee, Müslüman olmak istediğini söyledi. Kurum binasında yapılan ihtida töreninde Lee, İl Müftü Vekili Nurullah Koçhan rehberliğinde kelime-i şehadet getirdi.

Koçhan, törende, "Siz, İslam dinini hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Artık siz de dinimizin bir ferdi ve tüm Müslümanların kardeşisiniz. Bugünden sonra hayatınıza yepyeni bir sayfa açmış oldunuz" dedi.

Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Heyecanını ve mutluluğunu ifade eden Myria Lee ise Müslüman olmasına vesile olan ve merasimde bulunanlara teşekkür etti.

Koçhan, Meryem ismini alan kadına İslam'ın temel esaslarıyla ilgili bilgiler verdi, Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet hakkında genel bilgilerin bulunduğu kitaplar hediye etti.