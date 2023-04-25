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Türkiye
AA 25.04.2023 10:48

Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi öldü.

Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Yangın, ilçenin Arapzade Mahallesi, 6 Nolu Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi.

63 yaşındaki Bayram Ali Çetin’in yaşadığı evden dumanlar çıktığını gören yakınları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahaleyle beraber eve giren ekipler yalnız yaşadığı belirlenen ve yürüme zorluğu çeken Bayram Ali Çetin’i yerde baygın halde buldu.

Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Çetin’i dışarı çıkaran acil müdahale ekipleri, sedye ile ambulansa taşıdı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Bayram Ali Çetin, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangına elektrikli battaniye sebep olmuş

İlk belirlemelere göre elektrikli battaniyenin tutuşmasıyla çıktığı değerlendirilen yangında, Çetin'in dumandan etkilendiği öğrenildi.

Polis olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

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