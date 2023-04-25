Duvarı delip 23 kilogram altın çaldılar

Tarihi Taşmağazalar semtinde kuyumculuk yapan Gürbüz Payveren, dün sabah dükkanına gidip, elektrikli kepengi açmayınca usta çağırdı. Usta kepengi açtı, ancak elektrik olmadığını fark etti.

Dükkana giren Payveren, elektriğin içeriden kesilip, iş yerinin soyulduğunu anlayınca polise haber verdi.

İncelemede; dükkan duvarının delindiği, 23 kilogram altının çalındığı ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazının da götürüldüğü belirlendi.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Bayram tatilini fırsat bilmişler"

30 yıldır Taşmağazalar'da esnaflık yapan Gürbüz Payveren, olayı şöyle anlattı:

"Dükkanın kepengini açmaya çalıştım, açılmadı. Kepenk ustasını çağırdım. Elektriğin olmadığını söyledi. Bayram tatilini fırsat bilmişler. Elektriklerimizi kesmişler, kesince de kameralarımız, alarm sistemimiz devre dışı kalmış. Buraya yan taraftaki komşunun dükkanının arkasından duvarı delerek gelmiş, girmişler. Matkap ve kesici alet kullanmışlar. Kamera kayıt cihazını almış, diğer kameraları kırmış, her şeyimi almış gitmişler. Yaklaşık 23 kilo civarında altınımızı çaldılar."