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Türkiye
İHA 25.04.2023 10:23

Munzur Çayı’na düşen gençler bin personelle aranıyor

Tunceli’de 21 Nisan günü bulundukları aracın Munzur Çayı’na düşmesi sonucu kaybolan 3 genci arama çalışmaları bin kişilik ekiple devam ediyor. Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

Munzur Çayı’na düşen gençler bin personelle aranıyor
[Fotograf: İHA]

Diyarbakır’dan gezmek için Tunceli’ye gelen ve içinde Azat Demiral, Mehmet Can Demiral ve 22 yaşındaki Baran Aslan Taş’ın bulunduğu otomobil, 5 gün önce sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı’na uçtu.

Sabahın ilk ışıklarıyla Munzur Çayı’nda aracın düştüğü alandan başlayarak kent merkezinde bulunan Uzunçayır Baraj Gölü’ne kadar devam eden arama çalışmalarına 27 ekipten oluşan bin kişi katılıyor.

Munzur Çayı’na düşen gençler bin personelle aranıyor

40 kurtarma aracı ve helikopterler destek veriyor

40 arama kurtarma aracının yanı sıra 3 su altı görüntüleme cihazı ve helikopterlerin de destek verdiği çalışmalara, Tunceli’den AFAD, jandarma, emniyet, sağlık kurumlarından görevlilerin yanı sıra gönüllüler katılırken, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyon, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana’dan da JAK, JÖAK, itfaiye ve AFAD ekipleri ile gönüllülerden oluşan ekipler katılıyor.

Ekipler, Munzur Çayı’nın uygun bölümlerinde dalış ve botlarla arama yaparken askeri helikopter de havadan su üstü taramaları gerçekleştiriyor.

Munzur Çayı'nda kaybolan gençleri arama çalışmalarında 3. gün
Munzur Çayı'nda kaybolan gençleri arama çalışmalarında 3. gün

Munzur Çayı’na düşen gençler bin personelle aranıyor

Su altı görüntüleme cihazları kullanılıyor

Su altı görüntüleme cihazlarının da kullanıldığı çalışmada baraj yüzeyinde de botlarla çalışma yapılıyor.

Munzur Çayı’nın debisinin yüksekliğinin yanı sıra bulanık olması 55 kilometrelik alanda yürütülen çalışmaları güçleştirirken Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan da çalışmaları yerinde takip ediyor. 

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